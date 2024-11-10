فوائد ماء الورد، يحافظ على نضارة البشرة ويطهر الجروح

ماء الورد هو سائل مصنوع من الماء وبتلات الورد، ويستخدم كعطر بسبب رائحته الجيدة، ولكنه يتمتع بفوائد طبية عديدة.

ويستخدم ماء الورد في الطب القديم لعصور عديدة، حيث يعود تاريخها إلى القرن السابع فى الشرق الأوسط، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

ما هي فوائد ماء الورد؟

البشرة

الجلد هو أكبر عضو في الجسم ويعمل كحاجز ضد الأشعة فوق البنفسجية والمواد الكيميائية والملوثات الفيزيائية الأخرى.

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في ماء الورد على حماية خلايا الجلد من التلف.

ويحتوي ماء الورد أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات، مما يعني أنه يمكن وضعه على الجلد لتخفيف التهيج الناتج عن حالات مثل الأكزيما والوردية.

يعمل ماء الورد كمثبط ضد الإيلاستاز والكولاجيناز، وكلاهما ضار بالجلد.

يمكن أن يساعد هذا بدوره في تهدئة البشرة وتقليل الاحمرار، فضلًا عن العمل كمنتج مضاد للشيخوخة عن طريق تقليل ظهور الخطوط والتجاعيد.

الجهاز التنفسي

نظرًا لتأثيره المهدئ والمضاد للالتهابات، يمكن تناول ماء الورد لعلاج التهاب الحلق، علاوة على ذلك، أظهرت إحدى الدراسات أنه يمكن أن يعمل كمريح لعضلات الحلق.

العينين

يمكن استخدام ماء الورد في شكله السائل كجزء من قطرة العين وقد ثبت أن له فوائد ممتازة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في العين، الحالات التي يمكن أن يساعد في علاجها تشمل:

التهاب الملتحمة

جفاف الملتحمة أو جفاف العين

التهاب كيس الدمع الحاد

الحالات التنكسية، مثل الزوائد اللحمية أو الزوائد اللحمية

إعتام عدسة العين

الجروح

يحتوي ماء الورد على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في التئام الجروح بشكل أسرع، عن طريق الحفاظ عليها نظيفة ومكافحة الحقن.

تشمل أنواع الجروح التي يمكن استخدام ماء الورد عليها:

الحروق

الجروح

الندبات

الالتهابات

نظرًا لخصائصه المطهرة وحقيقة أن ماء الورد يمكن أن يحفز تكوين الهيستامين بواسطة الجهاز المناعي، فقد ثبت أنه مفيد في الوقاية من وعلاج الالتهابات.