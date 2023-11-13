فوائد الفجل، يعزز الجهاز المناعي ويحمي القلب من الأمراض

فوائد الفجل، للصحة عديدة، وترجع فوائد الفجل إلى أنه غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تساعد في علاج العديد من المشاكل الصحية، وتدعم مختلف أجهزة الجسم لتعمل بكفاءة.



فوائد الفجل للصحة

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الفجل للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

تعزيز المناعة

يحتوي الفجل على فيتامين ج، وهو عنصر غذائي مهم لتعزيز المناعة. فيتامين ج ضروري لإنتاج خلايا الدم البيضاء، وهي الخلايا التي تساعد الجسم على محاربة العدوى. كما أن فيتامين ج يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تساهم في الإصابة بالأمراض.

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تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الفجل على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف. يمكن أن يؤدي تلف الخلايا إلى الإصابة بالسرطان، كما أن الفجل يحتوي على مركبات تسمى الجلوكوزينات، والتي قد تتحول إلى مركبات نشطة بيولوجيًا لها خصائص مضادة للسرطان.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي الفجل على مركبات النترات التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم. كما أن الفجل يحتوي على مركبات أخرى قد تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

تحسين الهضم

يحتوي الفجل على الألياف الغذائية التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك كما أن الفجل يحتوي على انزيمات تساعد على هضم الطعام.

تحسين صحة الجلد

يحتوي الفجل على فيتامين ج ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساعد على حماية البشرة من التلف وتعزيز نضارة البشرة. فيتامين ج ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يعطي البشرة قوتها ومرونتها.

كما أن مضادات الأكسدة تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وعوامل أخرى.

فوائد الفجل

طريقة تناول الفجل

يمكن تناول الفجل نيئًا أو مطبوخًا. يمكن إضافته إلى السلطات، أو الأطباق الساخنة، أو المخللات كما يمكن تناوله كعصير.