مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة في انهيار صخري شمال اليمن

لقيَ 7 أفراد من أسرة واحدة حتفهم، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة، اليوم الاثنين، جراء انهيارات صخرية لأحد الجبال المُطلة على منزلهم في محافظة المحويت شمالي غرب اليمن.

وبحسب موقع «ارم» ذكرت مصادر يمنية، أن "تساقط الصخور من الجبل في وادي القبي بمديرية الطويلة شمالي شرق محافظة المحويت، تسبب بتدمير وتهدم المنزل على ساكنيه، وهم أسرة مكونة من 14 شخصا بينهم أطفال".

انهيارات صخرية لأحد الجبال في اليمن

وأشارت المصادر إلى أن "رب الأسرة قام ببناء منزله أسفل أحد الجبال الكبيرة، دون أدنى اهتمام منه بمراعاة الأمن والسلامة، لينتج عن ذلك كارثة، راح ضحيتها هو وغالبية أفراد عائلته".

وبحسب المصادر، فقد "تسبب انهيار الصخور ذات الحجم الكبير، والتي وقعت مباشرةً على المبنى السكني، إلى تهدمه بشكل كامل، ووفاة 7 أشخاص من أفراد الأسرة، وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة وبالغة".

وذكرت أنه "جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الطويلة العام وتم إيداعهم في ثلاجة الموتى، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج، بينما لا يزال المواطنون والأهالي يقومون بمحاولات للبحث عن ناجين أسفل تلك الصخور الضخمة".