بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

تمكن رواد الفضاء الأمريكيون في محطة الفضاء الدولية من ممارسة حقهم القانوني والتصويت في الانتخابات، يوم 4 نوفمبر، تماما مثل غيرهم من المواطنين على الأرض.

التصويت من الفضاء في الانتخابات الأمريكية

ويوجد حاليا أربعة رواد فضاء أمريكيين على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) وهم: دون بيتيت، نيك هيج، بوتش ويلمور، وسونيتا ويليامز، ضمن مهمة "كرو 9" التابعة لـ"سبيس إكس".

ورغم كونهم في الفضاء على بعد مئات الكيلومترات عن الأرض، تمكن هؤلاء الرواد من ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في الانتخابات الأمريكية لعام 2024، مثلهم مثل أكثر من 160 مليون أمريكي آخر.

ولم يتوقع كل من ويليامز وويلمور التصويت غيابيا عند وصولهما إلى محطة الفضاء الدولية، حيث انطلق الثنائي على متن رحلة تجريبية لطاقم "ستارلاينر".

ويعتبر التصويت من الفضاء "أمر مثير للغاية، فناسا تجعل الأمر سهلا للغاية بالنسبة للمشاركة في الانتخابات عبر بطاقات الاقتراع الغيابية.

وتعد استمارات بطاقة البريد الفيدرالية (Federal Postcard Application) شكلا من أشكال الاقتراع الغيابي في الولايات المتحدة، وهي وثيقة تستخدم من قبل المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج أو أولئك الذين لا يمكنهم التواجد في مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، مثل العسكريين الأمريكيين في مناطق النزاع أو رواد الفضاء.

بطاقات الاقتراع الغيابية

وتتيح هذه الاستمارة لهؤلاء الأشخاص إرسال أصواتهم من أي مكان في العالم، بما في ذلك من الفضاء، عبر البريد أو الوسائل الإلكترونية.

ويتم تعبئة هذه الاستمارة لتقديم طلب للحصول على بطاقة اقتراع غائبة، والتي يتم إرسالها إلى الهيئة الانتخابية المعنية في المقاطعة أو الولاية التي ينتمي إليها الشخص.

وبالنسبة لرواد الفضاء الأمريكيين، فإنه يتم إرسال بطاقاتهم الانتخابية بفضل برنامج الاتصالات والملاحة الفضائية (SCaN).

ويعد مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، تكساس، مقر برنامج تدريب رواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء. ونتيجة لذلك، يعيش معظم رواد الفضاء في تكساس، وبالتالي يعلنون عن ولاية تكساس كمكان إقامتهم في تسجيلهم الانتخابي، وفقا لناسا.

وبسبب ذلك، أقر المشرعون في ولاية تكساس قانونا في عام 1997 يسمح بشكل خاص لرواد الفضاء بالإدلاء بأصواتهم من المدار.