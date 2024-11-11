بعد إقالة جالانت، استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الإثنين، باستقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية، اللواء إيال زامير.

استقالة مدير عام وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية

وأكدت الصحيفة استمرار الاضطرابات في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إقالة جالانت.



وأضافت أن مدير عام وزارة جيش الاحتلال اللواء إيال زامير أبلغ الوزير بقراره الذي فاجأ الكثيرين في المؤسسة الأمنية.

العثور على بديل لوزير جيش الاحتلال



وتابعت: "طلب الوزير الجديد من المدير العام المستقيل البقاء في منصبه حتى يتم العثور على بديل له".



ووفق الصحيفة، فقد أعرب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تقديره لعمل زامير.