الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى خلال عملية جديدة ضد جيش الاحتلال

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه  اليوم الأحد، أنه تم إيقاع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال  الإسرائيلي، خلال استهدافه لجرافة عسكرية ومنزل يتحصن به جنود إسرائيليون، بصاروخين موجهين، في بلدة كفركلا.

 

حزب الله ينفذ عملية ضد جيش الاحتلال 

وقال حزب الله في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، وجرافة عسكرية ‏قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المتواجدين بقربها".

txt

جيش الاحتلال يزعم هزيمة حزب الله وبدء مهمة جديدة في لبنان

txt

حزب الله يطلق عددا من الصواريخ باتجاه الجولان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حزب لله جيش الاحتلال غزة

مواد متعلقة

حزب الله يطلق عددا من الصواريخ باتجاه الجولان

جيش الاحتلال يزعم هزيمة حزب الله وبدء مهمة جديدة في لبنان

بسبب هجمات حزب الله، توقف مباراة لكرة القدم بإسرائيل

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

التابلت هيرجع المخازن، قرار عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الأرصاد: تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

مقتل سليم عياش المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري

تفاصيل عرض الأخدود السعودي لضم زيزو من الزمالك في الانتقالات الشتوية

أسطورة ليفربول يكشف مصير محمد صلاح مع الريدز

منوعات

المزيد

بعد تعافيها من السرطان، ظهور جديد لكيت ميدلتون بلندن في يوم الذكرى

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

بكام سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد للمستهلك

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة الفتح والأحاديث الواردة في فضلها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads