حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى خلال عملية جديدة ضد جيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أنه تم إيقاع قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال استهدافه لجرافة عسكرية ومنزل يتحصن به جنود إسرائيليون، بصاروخين موجهين، في بلدة كفركلا.

حزب الله ينفذ عملية ضد جيش الاحتلال

وقال حزب الله في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، وجرافة عسكرية ‏قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المتواجدين بقربها".

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