في عيد ميلاده الـ64.. 11 بطولة تزين مسيرة كولر مع الأهلي.. 4 ألقاب خارج جدران الجزيرة.. وأرقام قياسية للمدرب السويسري رفقة القلعة الحمراء

حفر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اسمه داخل قلوب عشاق القلعة الحمراء نظرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها رفقة الفريق في عامين فقط.

ويحل اليوم الاثنين 11 نوفمبر ذكرى ميلاد مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي الـ64 والذي ولد في 11 نوفمبر من العام 1960.

وكان كولر تولي القيادة الفنية لـ 6 أندية قبل تدريب القلعة الحمراء، حيث درب سانت جاليين، بازل، جراسهبورز، ويل، بوخوم وكولون، بجانب منتخب النمسا الذي يعد أحد أبرز المحطات التدريبية للسويسري.

بطولات كولر قبل تدريب الأهلي

وتوج كولر قبل تدريب الأهلي بـ 4 بطولات فقط خلال مسيرته التدريبية، حيث فاز مع سانت جاليين وجراسهبورز بالدوري السويسيري، كما حقق مع بوخوم لقب دوري الدرجة الثانية الألماني، أما اللقب الأخير كان رفقة بازل بعد الحصول على كأس سويسرا.



ولم يحقق كولر أي بطولة مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.

أرقام كولر خارج الأهلي

وقبل تدريب الأهلي خاض خلال مسيرته التدريبية 539 لقاء، بواقع 485 مباراة مع جميع الأندية التي تولى تدريبها و54 لقاء مع منتخب النمسا.

وحقق كولر خلال الـ 539 لقاء، الفوز في 245 مباراة، وتعادل في 127 لقاء، بينما تلقى الخسارة في 167 مباراة.

أرقام مارسيل كولر مع الأهلي

وقاد كولر الأهلي في 131 مباراة بجميع البطولات نجح خلالهم في تحقيق الفوز في 94 لقاء، و23 تعادل، وتلقى الخسارة في 14 مباراة فقط.

11 بطولة تزين مسيرة مارسيل كولر مع الأهلي

وخلال عامين قضاهم كولر مع النادي الأهلي نجح في الحصول علي 11 بطولة بواقع 2 دوري أبطال إفريقيا 2 دوري مصري 2 كأس مصر 4 سوبر مصري وكأس القارات الثلاث.

كما نجح السويسري في الحصول مع الأهلي علي برونزية كأس العالم للأندية.

ولم يخسر كولر مع الأهلي سوى لقب وحيد وهو السوبر الإفريقي في مناسبتين، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والزمالك.

أرقام قياسية لـ كولر في الأهلي

قاد كولر الأهلي في 24 مباراة في دوري أبطال إفريقيا دون تلقي هزيمة كأفضل رقم في تاريخه البطولة.

كما عادل كولر رقم مانويل جوزيه وناندور هيديكوتي وراينر تسوبيل المدربين السابقين للقلعة الحمراء في تحقيق الفوز في الجولة الأولي ببطولة الدوري لـ 3 مواسم على التوالي.

كما عادل كولر رقم مانويل جوزيه بعد تحقيق لقب السوبر المصري 4 على التوالي.

كما حقق الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر سلسلة أطول فوز علي التوالي في الدوري المصري بـ 21 لقاء.