الجهاز الطبي للأهلي يتابع فحوصات ثنائي الفريق

حرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي علي متابعة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق في رحلتهما إلى النمسا.

ومن المقرر أن يطير محمد هاني وكريم فؤاد لاعبي الأهلي إلى النمسا خلال الأيام المقبلة من أجل إجراء العديد من الفحوصات الطبية والتأهيلية تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين في إطار برنامجهم العلاجي للتعافي من الإصابة .

ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبي الخلفي، بينما تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع بالرباط الصليبي.

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الاربعاء موعدا للعودة الى القاهرة قادمًا من سويسرا استعدادا لقيادة تدريبات الفريق من جديد حيث سافر المدرب السويسري عقب مباراة زد الاخيرة مستغلًا فترة توقف الدوري والراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

قال مصدر داخل الاهلي: إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزًا لقيادة دفاع الأهلي فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري، مؤكدًا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة زد الاخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.