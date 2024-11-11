الإثنين 11 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجهاز الطبي للأهلي يتابع فحوصات ثنائي الفريق

محمد هاني
محمد هاني

حرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي علي متابعة الفحوصات الطبية التي سيخضع  لها محمد هاني وكريم فؤاد ثنائي الفريق في رحلتهما إلى النمسا. 

ومن المقرر أن يطير محمد هاني وكريم فؤاد لاعبي الأهلي إلى النمسا خلال الأيام المقبلة من أجل إجراء العديد من الفحوصات الطبية والتأهيلية تحت إشراف مجموعة من الأطباء المتخصصين  في إطار برنامجهم العلاجي للتعافي من الإصابة  . 

ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع فى الرباط الصليبي الخلفي، بينما تعرض كريم فؤاد للإصابة بقطع بالرباط الصليبي.

 

يستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأحد المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الاربعاء موعدا للعودة الى القاهرة قادمًا من سويسرا استعدادا لقيادة تدريبات الفريق من جديد حيث سافر المدرب السويسري عقب مباراة زد الاخيرة مستغلًا فترة توقف الدوري والراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع.

قال مصدر داخل الاهلي: إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزًا لقيادة دفاع الأهلي فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري، مؤكدًا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة زد الاخيرة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الأهلي النادي الأهلي كريم فؤاد محمد هاني الاتحاد السكندري الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

في عيد ميلاده الـ 64، 11 بطولة لـ كولر مع الأهلي

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل

انتهيتم، توفيق عكاشة يكشف آخر رسائله للإخوان المسلمين ويحذر مذيعين مصريين بقناة الجزيرة

5 تنبيهات عاجلة من التعليم لمديري المدارس

الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

5 نصائح من الكهرباء لنقل ملكية العدادات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

حيلة أمريكية لتولي هاريس رئاسة أمريكا قبل تنصيب ترامب

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 في 5 بنوك

منوعات

المزيد

حكاية خطأ تقني كاد يتسبب في حرب نووية

بايدن يتعرض لموقف محرج على رمال شاطئ ديلاوير (فيديو)

بعد انتخاب ترامب، أمريكي يقتل عائلته وينتحر في مينيسوتا (صور)

لاعب كرة قدم يعتزل نهائيا لأسباب دينية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالسوق المحلية اليوم الأحد 10/11/2024

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 10/ 11/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 10/11/2024

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (3 – 4)

دار الإفتاء توضح كيفية تغسيل المرأة إذا ماتت وهي حائض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 11 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads