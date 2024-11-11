الأهلي يمنح وسام أبو علي وعدًا بتعديل عقده ماليًا

النادي الأهلي، حصل وسام أبو على مهاجم الأهلي على وعد من مسئولي ناديه ببحث مسألة تعديل عقده ماليا وترضيته بعد تألقه مع الفريق مؤخرًا ولتعويضه عن العروض الاحترافية التى وصلته ورفضها اللاعب من أجل استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.

ويستأنف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الأحد المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المرتقبة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد غد الأربعاء موعدا للعودة الى القاهرة قادما من سويسرا استعدادا لقيادة تدريبات الفريق من جديد حيث سافر المدرب السويسري عقب مباراة زد الأخيرة مستغلا فترة توقف الدوري والراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة اسبوع.

وقال مصدر داخل الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهز لقيادة دفاع الاهلي فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة فى الدوري مؤكدا ان اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة زد الاخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة الاتحاد السكندري في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي مؤخرًا على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.