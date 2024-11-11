روتين مهم اتبعيه مع أطفالك في الشتاء حفاظا على صحتهم

فى فصل الشتاء تنخفض درجات حرارة الطقس ما يؤثر على مناعة الصغار حيث يضعفها ويزيد من فرص انتشار الأمراض المعدية.

وتحرص الأمهات كثيرا على الحفاظ على مناعة الصغار في فصل الشتاء، لحمايتهم من الأمراض المعدية.

روتين شتوى يحافظ على مناعة طفلك

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك روتين يجب اتباعه مع الأطفال فى فصل الشتاء حفاظا على مناعتهم:-

الالتزام بجدول التطعيم، وفصل الشتاء أكثر فصل محبب لأدوار البرد خاصة عند الأطفال لأن مناعتهم تكون أضعف، لذا يجب المتابعة مع طبيب مختص لتقديم جميع التطعيمات للطفل.

تنظيم درجة الحرارة، حيث عند الاستيقاظ من النوم يجب التأكد من تنظيم درجة حرارة الغرفة الموجود فيها الطفل حتى لا تضعف مناعته بمجرد الخروج منها.

استخدام جهاز البخار، وهو مهم جدا لكل أم لديها طفل، وهو مهم لفصل الشتاء لحماية الطفل من مشكلة صعوبة التنفس المصاحبة لنزلات البرد.

الاستحمام فى الشتاء، وليس معنى أننا فى الشتاء فهذا يعنى الإقلال من عدد الاستحمام فيه للطفل، بل على العكس يجب إحمام الطفل باستمرار بشكل طبيعي، ولكن نحرص على أن تسقى الطفل ماء بعد الاستحمام ونبعده عن الهواء البارد.

الأطفال في الشتاء

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.