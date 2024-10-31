الخميس 31 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة زيت الزيتون لعلاج أطراف الشعر المتقصفة

تقصف الأطراف، فيتو
تقصف الأطراف، فيتو

تقصف أطراف الشعر من المشكلات التي تعاني منها معظم الفتيات نتيجة نقص ترطيب الشعر وعدم وصول الزيوت لأطراف الشعر ما يؤثر في مظهره بشكل سلبي.

وعلاج تقصف أطراف الشعر، أمر ضروري حفاظًا على كثافة الشعر وجماله، لذا تحرص الفتيات على علاجها سريعًا.

 

وصفة طبيعية لعلاج أطراف الشعر المتقصفة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج أطراف الشعر المتقصفة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري)

طريقة التحضير:

  • اخلطي زيت الزيتون مع العسل وعصير الليمون في وعاء.
  • امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
  • ضعي الخليط على أطراف شعرك المتقصفة، وتجنبي تطبيقه على الجذور.
  • دلكي الأطراف بلطف لمدة 5-10 دقائق.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام واتركي الخليط لمدة 30-60 دقيقة.
  • اغسلي شعرك بشامبو خفيف.
  • يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • بالإضافة إلى الوصفة، تأكدي من قص أطراف الشعر بشكل دوري واتباع نظام غذائي صحي لتحسين صحة شعرك بشكل عام.
أطراف الشعر المتقصفة 
أطراف الشعر المتقصفة، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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زيت اللافندر، يحل كل مشكلات شعرك في زمن قياسي

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