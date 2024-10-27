الإثنين 28 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية بالملح الخشن لشعر لامع وصحي

شعر لامع وصحي
شعر لامع وصحي

لمعان الشعر ومظهره الصحى يزيد من جماله مايعكس جمال الفتيات لذا تحرص الفتيات كثيرا على العناية الجيدة بالشعر حفاظا على جمالهن.

ولمعان الشعر وصحته لا يتحقق بدون التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وترطيب الشعر يوميا وتطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر.

وصفة طبيعية لشعر لامع وصحي 

وتقدم الدكتورة سمر العمريطي استشارى التغذية العلاجية، وصفة طبيعية من الملح الخشن لشعر لامع وصحي.

المكونات:-

3 ملاعق ملح خشن

3 ملاعق من الكريم المرطب الخاص بالشعر

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط معا جيدا.
  • ثم ندخل الخليط الميكروويف لمدة 20 ثانية.
  • ثم نخرجها ونقلبه ونتركه يبرد قليلا.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر جيدا ونتركه لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
شعر لامع وصحي 
شعر لامع وصحي 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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