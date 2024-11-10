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حوادث

تحرير 13 ألف مخالفة تجاوز للسرعة على الطرق خلال 24 ساعة

مخالفة تجاوز السرعة،
مخالفة تجاوز السرعة، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم على الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

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مخالفات تجاوز السرعة أعلى الطرق

أسفرت جهود الحملات خلال 24  ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها قرابة 13 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تحرير 13 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

وتواصل  أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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