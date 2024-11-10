الإعدام شنقًا لـ مبيض محارة قتل اثنين من أبناء عمته فى أسيوط

قضت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بالإعدام شنقًا لـ مبيض محارة قتل اثنين من أبناء عمته لشكه في وجود علاقة غير شرعية بين أحدهم وزوجته بقرية الأقادمة بمركز أبوتيج.

كان مركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط تلقى بلاغًا يفيد مقتل " أحمد. ج. ح " وشقيقه "ماهر. ج. ح".

بالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "رمضان. م" 26 عاما مبيض محارة "ابن خال المجني عليهم"، وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات بين المتهم وزوجته " نعمة. ع. ع " 21 عاما، بسبب شكه في سلوكها وظنا منه أنها على علاقة غير مشروعة مع المجني عليه الأول ابن عمته وعلى اثر ذلك عقد المتهم العزم واعد سلاحا ناريا بندقية آلية.

وأضافت التحريات أنه، قام بالذهاب إلى منزل المجني عليهما وعند وصوله شاهد المجني عليه الثاني بغرفة الضيافة داخل منزلهم وأثناء محاولة المجني عليه الخروج قم المتهم بإطلاق الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته وقام المتهم بالدخول للبحث عن المجني عليه الأول وفور مشاهدته له قام بإطلاق الأعيرة النارية صوبه مما أدى إلى مقتله وخرج مسرعا للهرب وسط الزراعات.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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