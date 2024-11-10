السيطرة على حريق محال ومسجد بحلقة السمك في الزيتون

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى محال بحلقة السمك وامتد إلى مسجد بمنطقة الزيتون.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بحلقة السمك بمنطقة الزيتون.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء واسعاف، وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد الى المجاورات وإخماد الحريق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

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