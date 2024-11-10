الأحد 10 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

حريق على متن سفينة للبحرية اليابانية

حريق سفينة، فيتو
حريق سفينة، فيتو

 اندلع حريق على متن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الأحد.

حريق على متن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الياباني 

 ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قولها إن أحد أفراد  الطاقم البحري نُقل إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

وقالت البحرية إن كاسحة الألغام "يوكوشيما" كانت تبحر قبالة ساحل فوكوكا عندما اندلع الحريق نحو الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0040 بتوقيت جرينتش)، لكنها أوضحت أن الموقع والسبب لم يتحددا بعد.

 

دخان أسود يتصاعد من وسط السفينة

وأظهرت لقطات أذاعتها الهيئة دخانا أسود يتصاعد من وسط السفينة نحو الساعة 2:30 مساء.

وقالت إن الحريق بدأ في غرفة المحركات، حيث علق أحد أفراد الطاقم، نقلا عن  خفر السواحل   الياباني.

ولم يتسن للمتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي البحرية تأكيد المعلومات، ولم ترد قوات خفر السواحل على اتصالات مطلع الأسبوع.

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