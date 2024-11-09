تداول 35 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم السبت بيانًا عن حركة السفن والبضائع بالميناء، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16499 طن تشمل: 1162 طن كلينكر و100 طن اسمنت و4100 طن ذرة و5052 طن رمل و2874 طن يوريا و3211 طن بضائع متنوعة

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78743 طن تشمل: 11623 طن حديد و41800 طن قمح و6583 طن سكر و300 طن زيت طعام و6282 طن ابلاكاش و655 طن خشب زان و11500 طن خردة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136896 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132054 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5102 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وشبرا والقليوبية وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4900 حركة.

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