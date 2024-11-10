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محافظات

بـ 5.4 مليون جنيه، رياضة الفيوم تنشئ ملعبا خماسيا بنادي متحدي الإعاقة

رئيس نادي متحدي الإعاقة
رئيس نادي متحدي الإعاقة بالفيوم، فيتو

 قالت رئيس مجلس إدارة نادي متحدي الإعاقة بمحافظة الفيوم، النائبة السابقة نسوي حسين هاشم، إن وزارة الشباب والرياضة، أدرجت في ميزانيتها للعام المالي الحالي 3024/ 2025، إنشاء ملعب كرة قدم  خماسي، على أرض نادي متحدي الإعاقة بمدخل مدينة الفيوم الجديدة، ويتكلف انشاء الملعب 5 ملايين و300 ألف جنيه، والمبلغ المخصص لإنشاء الملعب من خارج خطة إنشاءات  الوزارة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.

طرح الملعب للشركات المنفذة قريبا

وأضافت رئيس نادي متحدي الإعاقة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لفيتو، أن وزارة الشباب والرياضة، أحالت ملف ملعب نادي متحدي الإعاقة إلى وزارة الإسكان للطرح المشروع على الشركات المتخصصة في مناقصة عامة، وفقا لقانون المزايدات والمناقصات، وسيتم الإعلان عن مرح المشروع الشركات المتخصصة خلال الأشهر المقبلة.

تدريب أطفال طيف التوحد على عدد من الأنشطة الرياضية

 يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم تدريبا علي بعض الأنشطة الرياضية للأطفال المصابين بطيف التوحد، ويقام التدريب بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء فى المدرسة او المنزل وكيفية مساعدتهم فى التعامل مع الآخرين، بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة، ومحاولة دمجهم فى المجتمع، ويشمل البرنامج التدريبي لأطفال طيف التوحد عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة ويتم التدريب بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق ، ومركز شباب ديرب نجم، وبمشاركة البنين والبنات فى كلا المركزين،

 

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