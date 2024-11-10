الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انخفضت جنيهين، أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-11-2024 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

تراجعت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، وبلغ معدل الانخفاض جنيهان، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 74 و82 جنيهًا للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 78 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدي ما بين 105 و115 جنيهًا، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيهًا، و95 جنيهًا للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا، والبط البلدي هجين ما بين  130 جنيهًا و135 جنيهًا ، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 جنيهًا، وسعر كيلو الأرنب البلدي 110 جنيهًا، والبط الميسكوفي 130 جنيهًا، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 139 و145 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه من 175 إلى 180 جنيهًا، وفي السوبر ماركت 190 جنيهًا، وكيلو الأوراك 90 جنيهًا، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيهًا، كيلو صدور بالعظم 130 جنيهًا، كيلو الدبابيس 130 جنيهًا، كيلو شيش طاووق 178 جنيهًا، كيلو حمام كداب 130 جنيهًا، كيلو كبدة صافى 120  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 178 جنيهًا، كيلو بانيه شاورما مكعبات 178 جنيهًا، كيلو بانيه مخلي صدور سليمة 178 جنيهًا، كيلو الأجنحة 70 جنيهًا، كيلو الهياكل 48 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيهًا، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي أبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي أبشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القرى والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيهًا حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد كبير من المربين ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

حالة الطقس غدا الأحد 10-11-2024 في محافظة الفيوم

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم اسعار الدواجن اليوم الاحد اسعار الفراخ البيضاء اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار اللحوم البلدي اسعار اللحوم البلدية اللحوم الحمراء سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كيلو البانيه

مواد متعلقة

تموين الفيوم يحرر 513 مخالفة في حملات تموينية مكثفة خلال أسبوع

حالة الطقس غدا الأحد 10-11-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

أسعار الدواجن اليوم السبت 9-11-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول الخبير الهولندي وتوقعاته بتعرض مصر لزلزال مدمر

القصة الكاملة للتحقيق مع نجل داعية شهير بتهمة حيازة مواد مخدرة

موعد مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق

أخبار مصر: البحوث الفلكية يفجّر مفاجأة حول توقعات الخبير الهولندي بتعرض مصر لزلزال مدمر، صلاح يلاحق هالاند، وفاة والدة مفيدة شيحة، إطلاق مبادرة دعم الصحة النفسية

جولة مفاجئة لوزير التعليم على مدارس المرج بالقاهرة

منتخب مصر الأول يبدأ اليوم استعداداته لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

عند التقديم على قرض.. تحذيرات للضامن وعقوبة المخالف وشروط يجب اتباعها (انفوجراف)

منوعات

المزيد

12 ضحية وفقدان العشرات بانهيار أرضي في الكاميرون (فيديو)

إخلاء قرية مهددة بانهيار أرضي ضخم بسويسرا

تبادلا الطعنات وإطلاق الرصاص، نهاية مأساوية لزوجين أمريكيين

امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم السبت 9/11/2024

سعر طن القصدير اليوم السبت في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

عند التقديم على قرض.. تحذيرات للضامن وعقوبة المخالف وشروط يجب اتباعها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

التباهي بالمال والولد، تفسير الشعراوي للآية 34 من سورة الكهف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 10 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads