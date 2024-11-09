لقاء لرفع الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بمركز التنمية الشبابية بكفر الشيخ (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لقاءً جديدا من الحملة القومية لتنمية الوعي السياسي وتعزيز المشاركة السياسية بمركز التنمية الشبابية بدسوق اليوم السبت، بمشاركة 55 عضوا من أعضاء نموذج محاكاة مجلس النواب والشيوخ وأعضاء مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

ومن جانبه أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الحملة القومية تهدف إلى تنمية الوعي السياسي لدى أكبر عدد من شباب مصر، وخلق جيل واع مشارك بإيجابية في صنع القرار والتوعية بأهمية المشاركة السياسية وتفعيل دور الشباب بالمشاركة في الحياة العامة والتوعية بأهمية المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية لتوفير مناخ ديمقراطي سليم.

الحملة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وتتمثل محاور الحملة على مدار العام بمراكز الشباب، حول الدستور المصري بتعديلاته الأخيرة، مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، مناقشة النظم السياسية، الحقوق السياسية للمرأة في مصر، تناول الدكتور صابر فتحى مدرس القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ، معنى الدستور ومتى شُرع، متى تم تعديله، الفرق بين الدستور والقانون، طرق وضع الدستور، لقاءات الحملة القومية بإشراف مصطفي غريب وكيل المديرية للشباب وحضور محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية وأسامة زيد مدير إدارة شباب دسوق.