السبت 09 نوفمبر 2024
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تواصل فعاليات تدريب أطفال التوحد بمراكز الشباب في الشرقية

شباب الشرقية, فيتو
شباب الشرقية, فيتو

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة، فعاليات تدريب مركز أطفال التوحد تحت شعار نتوحد من أجلهم "

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

 

الاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم 

يأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء فى المدرسة او المنزل وكيفية مساعدتهم فى التعامل مع الاخرين ، بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة، ومحاولة دمجهم فى المجتمع. 

استمرار فعاليات تدريب أطفال التوحد

حيث تستمر فعاليات تدريب اطفال التوحد من خلال تنفيذ الانشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة ويتم التدريب بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق ، ومركز شباب ديرب نجم، وبمشاركة البنين والبنات فى كلا المركزين،

مدربون متخصصون وفقا للخطة 

وذلك على أيدي مدربين متخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية من ذوى القدرات والهمم، ورعايتهم  فى مختلف الألعاب. 

الدكتور محمود عبدالعظيم 

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب  بمحافظة الشرقية  أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تولي إهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم  بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع،

المنافسة الشريفة بين المتوحدين 

 وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياه، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

رياضة الشرقية تنفذ ورشة عمل عن ريادة الأعمال بمركز شباب منيا القمح

الدكتورأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة 

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشاب والرياضة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة

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نتوحد من اجلهم تدريب مركز اطفال التوجد الادارة العامة للرياضة محافظة الشرقية مديرية الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمود عبدالعظيم

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