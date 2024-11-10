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محافظات

تموين الفيوم يحرر 513 مخالفة في حملات تموينية مكثفة خلال أسبوع

حملات تموينية، فيتو
حملات تموينية، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات مكبرة على الاسواق والمخابز والمحال التجارية، خلال الأسبوع الماضي، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، ومنع تداول أي سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام الادمي، وقد أسفرت الحملات عن تحرير  513 مخالفة متنوعة.

نتائج الحملات على أسواق القرى والمدن

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إنه تم التحفظ على 9.5 طن سماد زراعي مدعم، ومحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، و23 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام، و200 عبوة بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية، و6696 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و194 كيلو جرام دجاج مقطع أثناء تعبئتها في أكياس مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، و36864 كيس مقرمشات يحتوي كل كيس على مقرمشات وكيس صغير كاتشب بدون وجود فواتير تدل على مصدرها بمخزن سلع غذائية غير مرخص، 800 كيلو جرام دهون حيوانية وأحشاء ماشية فاسدة، و31 علبة سجائر كليوباترا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و210 كيلو جرام سكر ناقص الوزن، و369 قطعة أغذية أطفال وشيكولاتة فاسدة

إحالة المخالفات النيابات المختصة

وتم إحالة المخالفات إلى النيابات المختصة، التي أمرت بسحب عينات من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وإعداد تقارير مفصلة بمدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومطابقة المواد الأولية الاشتراكات الصحية، وشكلت لجنة من التموين والصحة والبيئة بإشراف النيابة العامة للتخلص الآمن من السلع الفاسدة، وتولت التحقيق.

 

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