ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما هي سقر، عرض الشيخ محمد سيد طنطاوي خلال تفسيره لسورة المدثر، هولًا من أهوال العذاب في جهنم، حيث أوضح ما هي سقر وما صفاتها وكم عدد الملائكة عليها.

سورة المدثر

قال تعالى: «سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30)».

سورة المدثر الآية 26



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لبعض آيات سورة المدثر

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بين- سبحانه- بعد ذلك الوعيد الشديد الذي توعد به هذا الشقي الأثيم فقال: «سَأُصْلِيهِ سَقَرَ» وسقر: اسم لطبقة من طبقات جهنم، والجملة الكريمة بدل من قوله: «سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا» أي: سأحرقه بالنار المتأججة الشديدة الاشتعال، وقوله: «وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ» تهويل من حال هذه النار وتفظيع لشدة حرها، أي: وما أدراك ما حال سقر؟ إن حالها وشدتها لا تستطيع العبارة أن تحيط بها.

سورة المدثر الآية 27



معنى لواحة للبشر

وتابع الشيخ طنطاوي: وجملة «لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ» بدل اشتمال من التهويل الذي أفادته جملة «وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ»، أي: هذه النار لا تبقى شيئا فيها إلا أهلكته، ولا تترك من يلقى فيها سليمًا، بل تمحقه محقًا، وتبلعه بلعًا، وتعيده بأمر الله تعالى- إلى الحياة مرة أخرى ليزداد من العذاب، كما قال- تعالى-: «كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُودًا غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذابَ..»، وقوله: لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ صفة ثالثة من صفات سقر، ومعنى: لَوَّاحَةٌ مغيّرة للبشرات. مسوّدة للوجوه، صيغة مبالغة من اللّوح بمعنى تغيير الشيء يقال: فلان لوّحته الشمس، إذا سوّدت ظاهره وأطرافه. والبشر: جمع بشرة وهي ظاهر الجلد، أي: أن هذه النار من صفاتها- أيضًا- أنها تغير ألوان الجلود، فتجعلها مسودة بعد أن كانت على غير هذا اللون، وأنها تنزل بالأجساد من الآلام ما لا يعلمه إلا الله تعالى.

سورة المدثر الآية 28

عدد الملائكة على سقر

وواصل طنطاوي: وقوله- تعالى-: «عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ» صفة رابعة من صفات سقر. أي: على هذه النار تسعة عشر ملكا، يتولون أمرها، وينفذون ما يكلفهم الله- تعالى- في شأنها، قال القرطبي: قوله- تعالى- عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ أي: على سقر تسعة عشر من الملائكة، يلقون فيها أهلها. ثم قيل: على جملة النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها، مالك وثمانية عشر ملكًا، ويحتمل أن يكون التسعة عشر نقيبًا. ويحتمل أن يكون تسعة عشر ملكًا بأعيانهم، وعلى هذا أكثر المفسرين.

سورة المدثر الآية 29

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.