السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى الماعون، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الماعون، صفات الناس الذين يكذبون بيوم الدين، موضحا معنى الماعون، وما علاقتها بالزكاة.


سورة الماعون الآية 7


قال تعالى: «وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ».

سورة الماعون الآية 7
سورة الماعون الآية 7


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة الماعون

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: أي: فهلاك شديد، وعذاب عظيم، لمن جمع هذه الصفات الثلاث، بعد تكذيبه بيوم الدين، وقسوته على اليتيم، وامتناعه عن إطعام المسكين، وهذه الصفات الثلاث أولها: الترك للصلاة، وعدم المبالاة بها، والإخلال بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، وثانيها: أداؤها رياء وخداعا لا عن إخلاص وطاعة لله رب العالمين كما قال- تعالى-: «إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ، وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى. يُراؤُنَ النَّاسَ، وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا».


ما معنى الماعون؟

وواصل الشيخ طنطاوي: وثالثها: منع الماعون: أي منع الخير والمعروف والبر عن الناس. فالمراد بمنع الماعون: منع كل فضل وخير عن سواهم. فلفظ «الماعون» أصله «معونة» والألف عوض من الهاء. والعون: هو مساعدة الغير على بلوغ حاجته... فالمراد بالماعون: ما يستعان به على قضاء الحوائج، من إناء أو فأس، أو نار، أو ما يشبه ذلك، ومنهم من يرى أن المراد بالماعون هنا: الزكاة، لأنه جرت عادة القرآن الكريم أن يذكر الزكاة بعد الصلاة.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي


ما المقصود بمنع الماعون؟

واختتم طنطاوي: قال الإمام ابن كثير: قوله: «وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ» أي: لا أحسنوا عبادة ربهم، ولا أحسنوا إلى خلقه، حتى ولا بإعارة ما ينتفع به، ويستعان به، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم، فهؤلاء لمنع الزكاة ومنع القربات أولى وأولى، وسئل ابن مسعود عن الماعون فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر، وهكذا نرى السورة الكريمة قد ذمت المكذبين بيوم الدين ذما شديدا حيث وصفتهم بأقبح الصفات وأشنعها.

 

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

معنى الماعون الماعون الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي سورة الماعون الزكاة

مواد متعلقة

«حتى زرتم المقابر»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح بلاغة القرآن في وصف الموت

ما اسم العذاب الذي حل بقوم ثمود؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

رئيس إنبي يمنع قناة الأهلي من نقل مباراتي الكرة النسائية ومواليد 2009

" الوطنية للانتخابات " تعكف على تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستحقاق المقبل

بعد حكم الدستورية العليا، تحرك رسمي من "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم

بعد حكم الدستورية العليا، قانوني يكشف مصير الإيجارات القديمة

منوعات

المزيد

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads