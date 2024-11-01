معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

معنى كنود، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي خلال تفسيره لـسورة العاديات، كفران الإنسان بنعم الله تعالى وعدم شكره له، موضحا معنى كلمة كنود في الآية الكريمة.

سورة العاديات الآية 6

قال تعالى: «إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ».

سورة العاديات الآية 6



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- سبحانه-: «إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ» جواب القسم. والكنود: الجحود، يقال: فلان كند النعمة- من باب دخل-، إذا جحدها ولم يشكر الله عليها. وكند الحبل: أي قطعه، وأصل الكنود: الأرض التي لا تنبت شيئا، فشبه بها الإنسان الذي يمنع الحق والخير، ويجحد ما عليه من حقوق وواجبات، أي: إن في طبع الإنسان- إلا من عصمه الله- تعالى- الكنود لربه والكفران لنعمته، والنسيان لمننه وإحسانه، والغفلة عن المواظبة على شكره- تعالى-، والتضرع إليه- سبحانه- عند الشدائد والضراء.. والتشاغل عن ذلك عند العافية والرخاء.

المراد بالإنسان في الآية



وأكد الشيخ طنطاوي: فالمراد بالإنسان هنا: جنسه، إذ إن هذه الصفة غالبة على طبع الإنسان بنسب متفاوتة، ولا يسلم منها إلا من عصمه الله- تعالى-. وقيل: المراد بالإنسان هنا: الكافر، وأن المقصود به، الوليد بن المغيرة، والأولى أن يكون المراد به الجنس، ويدخل فيه الكافر دخولا أوليا.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.