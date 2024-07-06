السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

محافظ سوهاج الجديد يوجه بوضع خطة لتطوير المنطقة الأثرية بأخميم

محافظ سوهاج الجديد
محافظ سوهاج الجديد فى اول جولته

وصل إلى محافظة سوهاج اليوم، اللواء دكتور عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد، والذى أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظا لسوهاج، وعقب وصوله من القاهرة مباشرة قام محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، بجولة ميدانية مفاجئة بمدينة أخميم تفقد خلالها عددا من المواقع والشوارع بالمدينة، والتقى عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام لمحافظة سوهاج.

محافظ سوهاج فى اولى جولته بتفقد المنطقة الأثرية بأخميم والشوارع 

واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد المنطقة الأثرية بأخميم والشوارع المحيطة بها، موجها بوضع خطة وتصور واضح ببرنامج زمنى محدد لتطوير المنطقة بالكامل ورفع كفاءتها وتحويلها إلى متحف أثرى يكون مقصدا سياحيا بالتعاون مع أساتذة كلية الاثار بجامعة سوهاج، ونقل السوق القائم بالمنطقة وتوفير مكان حضاري بديل له، مشيرا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للحدائق والكافيتريات الموجودة بالمنطقة وتطويرها بما يتوافق مع الطبيعة الأثرية للمكان.

محافظ سوهاج إنشاء منظومة ثابتة للنظافة يلتزم بهاالجميع

ووجه "نورالدين" خلال جولته برفع مستوى النظافة والتجميل بالشوارع ونقل جميع نقاط تجميع القمامة إلى أطراف المدينة، مؤكدا على ضرورة إنشاء منظومة ثابتة للنظافة يلتزم بها الجميع، مشددا على رفع الإشغالات ومنع العشوائيات، كما تفقد المحافظ موقف السيارات بالمدينة ووجه مسئولي مجلس المدينة برفع مستوى النظافة بالموقف، وتلبية مطالب المواطنين، وتنظيم العمل داخل الموقف.

 

والتقى محافظ سوهاج خلال جولته بأخميم عددا من الأهالي والمواطنين واستمع إلى مطالبهم وتطلعاتهم خلال الفترة القادمة، واعدا بالعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواجد الميداني، وتلبية مطالب وتطلعات المواطنين بسوهاج.

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