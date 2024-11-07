الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى العصف المأكول، بيَّن الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الفيل، حال الكافرين الذين حاولوا هدم الكعبة، موضحا معنى العصف المأكول في الآية الكريمة.


سورة الفيل الآية 5

قال تعالى: «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ».

سورة الفيل الآية 5
سورة الفيل الآية 5


ما هو العصف المأكول؟

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- سبحانه- «فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ» بيان للآثار الفظيعة التي ترتبت على ما فعلته الحجارة التي أرسلتها الطيور عليهم بإذن الله- تعالى-، والعصف: ورق الزرع الذي يبقى في الأرض بعد الحصاد وتعصفه الرياح فتأكله الحيوانات، أو هو التبن الذي تأكله الدواب، أي: سلط الله- تعالى- عليهم طيرا ترميهم بحجارة من طين متحجر، فصاروا بسبب ذلك صرعى هالكين، حالهم في تمزقهم وتناثرهم كحال أوراق الأشجار اليابسة أو التبن الذي تأكله الدواب.

 

منافع سورة الفيل

وتابع الشيخ طنطاوي: وهكذا نرى السورة الكريمة قد ساقت من مظاهره قدرة الله- تعالى- ما يزيد المؤمنين إيمانا على إيمانهم، وثباتا على ثباتهم، وما يحمل الكافرين على الاهتداء إلى الحق، والإقلاع عن الشرك والجحود لو كانوا يعقلون.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

معنى قمطريرا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 10 من سورة الإنسان

ما هو شكل الشيطان وعلاقته بشجرة الزقوم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العصف المأكول الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة الفيل الكافرين هدم الكعبة الكعبة معنى العصف المأكول ما هو العصف المأكول منافع سورة الفيل الشيخ طنطاوي

مواد متعلقة

معنى ران، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة المطففين

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

كيف حفظ رسول الله القرآن؟، الشيخ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

الأكثر قراءة

ننشر صورة المعلم المتوفى بسبب ولي أمر بمدرسة إعدادي بالقاهرة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

البنك المركزي السعودي يوجه تحذيرا عاجلا لعملائه

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

الجنيه الذهب يتكبد خسائر فادحة خلال 24 ساعة

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

منوعات

المزيد

40 ألف فتاة يعملن سائقات توصيل في دولة عربية

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الخميس بالسوق المحلية

شركة جديدة ترفع أسعار السجائر

ننشر كراسة شروط مزاد الجمارك لبيع 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب

المزيد

انفوجراف

موضوع خطبة الجمعة 8 نوفمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة للرزق وتيسيره والبركة فيه

ما هو العصف المأكول؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

علي جمعة: شعور التقصير في العبادات طيب والرجاء يأتي بعد تجرع المعصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads