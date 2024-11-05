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دين ودنيا

ما هي النار المؤصدة، ومعنى المشأمة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى مؤصدة، بيَّن الشيخ محمد سيد طنطاوي خلال تفسيره لسورة البلد، سوء عاقبة الكافرين، موضحا معنى المشأمة، والمقصود بالنار المؤصدة في الآيات الكريمة.


سورة البلد الآيتان (19-20)

قال تعالى: «وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ (20)».

سورة البلد الآية 19
سورة البلد الآية 19

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لأواخر سورة البلد

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بين- سبحانه- بعد ذلك سوء عاقبة الكافرين فقال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا أي: الدالة على وحدانيتنا وقدرتنا «هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ» أى: هم في جهة الشمال التي فيها الأشقياء، أو هم أصحاب الشؤم على أنفسهم بسبب إصرارهم على كفرهم.

سورة البلد الآية 20
سورة البلد الآية 20


ما هي النار المؤصدة؟

وتابع الشيخ طنطاوي: «عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ» أي: عليهم نار مغلقة بحيث لا يستطيعون الخروج منها، تقول: آصدت الباب وأوصدته، إذا أحكمت غلقه، والاسم فيهما، الإصاد والوصاد.

واختتم الشيخ طنطاوي داعيا: نسأل الله- تعالى- أن يجعلنا من أصحاب الميمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

الشيخ محمد سيد طنطاوي

ولد الدكتور محمد سيد طنطاوي عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

ثم تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

تخللت حياة الشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

 

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