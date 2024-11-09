أعمال شغب واعتقالات في صربيا عقب انهيار محطة سكك حديدية

نفذت السلطات الأمنية في صربيا اعتقالات، بسبب احتجاجات صاخبة اندلعت بعد وفاة عدة أشخاص نتيجة انهيار مظلة خرسانية في محطة السكة الحديدية.

احتجاجات صاخبة في صربيا

وقال مسؤولون صربيون، إن 9 أشخاص اعتقلوا بتهمة السلوك العنيف والشغب خلال احتجاجات صاخبة في مدينة نوفي ساد، التي جاءت إثر غضب شعبي جراء مقتل 14 شخصًا وإصابة 3 آخرين، نتيجة لانهيار مظلة خرسانية في محطة السكة الحديدية في المدينة، يوم الجمعة الماضي.

وقال مكتب المدعي العام الأعلى ومكتب المدعي العام المحلي في نوفي ساد، إن 6 أشخاص من المعتقلين، يشتبه في ارتكابهم سلوكًا عنيفًا في تجمع عام، منها تدمير ممتلكات ومهاجمة ضباط الشرطة أثناء تأدية واجبهم، والتسبب في تعريض السلامة العامة لمخاطر كبيرة".