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سياسة

تفاصيل استقبال رئيس جمهورية صربيا لرئيس مجلس الشيوخ المصري

رئيس صربيا ورئيس
رئيس صربيا ورئيس مجلس الشيوخ، فيتو

استقبل اليوم الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له في مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة الصربية بلجراد.

 

مجلس الشيوخ المصري

 

رحب "فوتشيتش"  بالمستشار "عبدالرازق "معربًا له عن سعادته بالزيارة الي يقوم بها وفد مجلس الشيوخ المصرى لصربيا ومتطلعًا لأن تسهم  هذه الزيارة الهامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، لافتًا الي اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تربطه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشاد الرئيس الصربي بما  تشهده مصر من إنجازات في ظل حكم الرئيس السيسي مؤكداَ ان العاصمة الإدارية الي يتم انشاؤها هي عمل عملاق سينقل مصر نقلة جديدة مشددًا على أنه لولا أن رأى بنفسه حجم الأعمال التي تجري فيها فما كان  ليصدق ما يقال عنها.

رجال الأعمال المصريين
 

وطالب الرئيس الصربي رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في صربيا خاصة في المجالات الواعدة بها كالطاقة والعقارات، مشيرًا الي وجود اتفاقيات تعاون ثنائي بين مصر وصربيا.. ومؤكدًا استعداده لاستقبال المستثمرين المصريين بنفسه.

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من جانبه، أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي لقيها الوفد المصري مؤكدًا حرص مجلس الشيوخ المصرى على تدعيم أواصر التعاون المصري الصربي على كافة الاصعدة تحقيقا لمصالح الشعبين الصديقين.

وثمن المستشار "عبدالرازق"  الموقف الصربي  تجاه غزة مؤكدًا أنه موقف مشرف.

زيادة الاستثمارات بين مصر وصربيا

كما أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين مصر وصربيا مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات التنقل بين البلدين عبر خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبلجراد وهو ماسينعكس بالايجاب على حركة السياحة وزيادة الاستثمار.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إلى جانب النواب حسين خضير، ناجح جلال، وسها سعيد وسفير مصر بصربيا  باسل صلاح.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي ألكسندر فوتشيتش المستثمرين المصريين المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ المصري

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