أخبار مصر اليوم: استمرار ضخ البيض التركي بالمجمعات بسعر 150 جنيها للطبق.. المحافظون يستعرضون موقف التصالح وجهود ضبط الأسواق.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت اهم الاخبار كما يلى

مطار القاهرة يستقبل ٩١ ألف راكب خلال ٢٤ ساعة

نشرت وزارة الطيران المدني إنفوجراف يوضح ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب والرحلات الجوية حققها مطار القاهرة الدولي اليوم السبت الموافق 9نوفمبر 2024 بمعدل سفر ووصول 91 ألفا و600 راكب على متن (611) رحلة خلال مرحلتي السفر والوصول.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

التموين: استمرار ضخ البيض التركي بالمجمعات بسعر 150 جنيها للطبق



تستمر وزارة التموين في طرح بيض المائدة المستورد والمحلي بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٥٠ جنيه للطبق، وذلك في إطار توفير السلع الغذائية للمواطنين.

زاهي حواس بعد استعادة 67 قطعة أثرية: ياريت يكملوا جميلهم ويرجعوا رأس نفرتيتي

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والاثار، إن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وكل دول العالم لاسترداد القطع الأثرية المسروقة.

هل نشهد تغيرات في نزلات البرد؟ مستشار الرئيس للصحة يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: نحن في موسم نزلات البرد نتيجة لتغير الفصول ودرجات

الوطنية للانتخابات " تعكف على تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستحقاق المقبل

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات ، حاليا، بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بشكل دوري .

المحافظون يستعرضون موقف التصالح وجهود ضبط الأسواق وتأمين توافر السلع المختلفة

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرض المُحافظون الإجراءات التنفيذية بصدد عدد من الملفات.