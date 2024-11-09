219.5 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال أسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع المنصرم، نسبة 89.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة.

بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.5 %و العرب على 5.6 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 219.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 98.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.7 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد

استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 % وسجل العرب 6.6 %.

و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو1.031.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.532.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس 7 نوفمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.263 مليار جنيه، لتربح نحو 22 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% عند مستوى 13719 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.44% عند مستوى 3253 نقطة.