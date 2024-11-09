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حوادث

اتفقنا نسرق الضحية ولو صحي نخلص عليه، اعترافات المتهم بقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

المتهمين بقتل نجل
المتهمين بقتل نجل سفير مصر الاسبق

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصر الأسبق بإحدى الدول، مفاجأت مدوية من بينها طريقة تنفيذ الجريمة والتخطيط لقتل المجني عليه بالاشتراك مع باقى المتهمين.

محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير مصر

 

وجاء نص اعترفات المتهم، بأن والدته كانت على علاقة غير شرعية مع ضابط وقامت بخيانة والده مما دفعه إلى تطليقها، وكانت الأسباب التى دفعته إلى الإقدام على الانحراف الأخلاقي والسلوكي.

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وجاء فى نص أقوال المتهم، أنا كان ليا فلوس عند عمرو بسيوني فاتفقت مع  صاحبي اننا نروح ونسرقه ولو صحي من النوم واحنا بنسرق نقتله وجهزت صاعق كهرباء وسكينة وروحنا وخلصنا عليه لما صحي من النوم.

واستكمل المتهم؛ وانا اتولدت في أسرة من القاهرة وامي اسمها “مني.س. ز” وطفولتي كانت في حدائق المهندسين في الشيخ زايد وأنا أكبر إخواتي عائشة وكارما وآدم وأمي وانا عندي ٧ سنين اتطلقت من أبويا بسبب أنها كانت بتخونه وعلي علاقة بضابط علشان عايزة توصل للسلطة.

 

وأضاف المتهم الأول فى اعترافاته ؛ فاتجوزت عقيد بإحدى الجهات اسمه “ م. ي ” م " وروحت عشت عند جدتي لحد لما نسيت الموضوع شوية وبعدها كملت الحياة مع والدتي في حدائق المهندسين وكانت طفولتي سيئة ومليش صحاب خالص غير واحد ساكن جمي في الكمبوند واتعرفت عليه على تبة حدائق المهندسين مع انه مش شبهي خالص لان قلبه ميت ومبيخافش وهو الوحيد الي كان بيسمع مشاكلي وكان بيقولي أسيب البيت دايمًا.

وأضاف المتهم بأن صديقه هو اللى دخلني سكة المخدرات كنا قاعدين في التبة في حدائق المهندسين فلقيته بيلف سيجارة حشيش وبيدهالي اشربها وشربتها حسيت ان تسمي هدي ومشاكلي كله بتعرض قدامي زي علي الشاشة وافتكر كل حاجه حصلتلي في حياتي اللي هي جدتي او ابويا لانها الوحيدة الي كلت حنينة عليا وابويا وامي كانوا قاسيين عليا وبيز عقولي وبيضربوني. 

ودايمًا ومش قادر أنسى امي وابويا بيتخانقوا مع بعض وانا صغير وبيضرب امي جامد لدرجة ان انا روحت اتعلم ايكيدوا مخصوص علشان ابويا ميعرفش يضربني، وجدتي اشتركتلي في نادي الصيد أكتوبر، واتعلمت الايكيدوا وهو عبارة عن فن تكسير العظام والكابتن اللي دربني اسم سينسيه عاصم وعلمني لو عايز اعجز حد اضربه على كتفه في مفصل معين ولو عايز الخصم بتاعي ميمشيش لمدة معينة بضربه على رجله من الخلف.

 

قصة قتل نجل سفير مصر الأسبق 

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق، لسرقة سيارته وممتلكات داخل فيلته في أحد الكمبوندات بالشيخ زايد لجلسة 7 ديسمبر. 

 

وكانت النيابة العامة تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة موظف بإحدى الشركات بالخارج، وبه إصابات عبارة عن طعنات وجروح متفرقة بالجسم داخل مسكنه بدائرة القسم، وبسؤال والده قرر بأن نجله المتوفى يعمل بالخارج وفى إجازة منذ شهر ويقيم بمفرده.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة بمكان اختبائهما بمحافظة البحيرة وتبين أنهما طالبان مقيمان بذات العنوان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظرًا لمعرفتهما بإقامة المجنى عليه بمفرده إختمر فى ذهنهما سرقته فقاما بالصعود لسطح العقار محل سكن أحدهما وتمكنا من القفز والدخول لشرفة مسكنه، وتعديا عليه بصاعق كهربائى وبالطعن بإستخدام "سكين" كانا بحوزتهما وخنجر ملك المجنى عليه"حتى وفاته.

واعترف المتهمان أنهما قاما بالاستيلاء على بعض المتعلقات وهاتفه المحمول وسيارة ملكه، وقاما بالتخلص من السكينة والخنجر المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة، وأقر أحدهما بالتصرف فى الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه لأحد الأشخاص، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المستولى عليه، كما أرشدا عن السيارة المستولى عليها بموقف انتظار سيارات بأحد المراكز التجارية بدائرة القسم.

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