زاهي حواس بعد استعادة 67 قطعة أثرية: ياريت يكملوا جميلهم ويرجعوا رأس نفرتيتي

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات والاثار، إن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وكل دول العالم لاسترداد القطع الأثرية المسروقة، والتي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

استعادة 67 قطعة أثرية من ألمانيا

ولف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلي أن مصر نجحت في استرداد 67 قطعة أثرية من ألمانيا، وهذا مؤشر إيجابي على قدرتنا في استعادة رأس نفرتيتي.

استعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا

وتابع زاهي حواس:"ياريت الألمان يكملوا جميلهم ويرجعولنا رأس نفرتيتي وعودتها في أقرب وقت إلي مصر".

وأشار: نحن بحاجة إلي قوة شعبية من خلال جمع مليون توقيع إلكتروني، وهذا الأمر سيكون بمثابة ورقة ضغط قوية لاستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا.