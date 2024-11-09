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أخبار مصر

مطار القاهرة يستقبل 91 ألف راكب خلال 24 ساعة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

نشرت وزارة الطيران المدني إنفوجراف يوضح ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب والرحلات الجوية حققها مطار القاهرة الدولي اليوم السبت الموافق 9نوفمبر 2024 بمعدل سفر ووصول 91 ألفا و600 راكب على متن (611) رحلة خلال مرحلتي السفر والوصول.

 معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي

جدير بالذكر أن ارتفاع  معدلات التشغيل بمطار القاهرة الدولي يعكس انتعاشه كبيرة في حركة السفر والسياحه الوافدة من جميع دول العالم، وهو يؤكد على أن قطاع الطيران المدنى يواصل جهوده التنموية فى مجال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لضمان تجربة سفر مميزة وآمنة. 

ويساهم في تعزيز تنافسية منظومة المطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة أعداد المسافرين القادمين لزيارة مصر.

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