حملة لرفع الإشغالات والتعديات بالطريق الدائري بحي ثالث الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام استهدفت المسطح الأخضر بالطريق الدائري بنطاق الحي.

نتائج الحملة اليوم

ومن جانبه أوضح أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 300 كرسي بلاستيكي، وأنبوبة بوتاجاز، بوتاجاز، وكرفانين.

جانب من الحملات،فيتو

عدد المحاضر التي تم تحريرها

بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر للمخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وعلى صعيد أخر يواصل جهاز التطوير والتجميل أعمال رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بميادين الإسماعيلية، حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى بالشارع التجاري.

أعمال الصيانة والتهذيب

وشملت أعمال الصيانة قص وتهذيب نخيل البلتشارد، رفع المخلفات من المسطحات الخضراء، كما قام الجهاز بقص جميع أشجار الفيكس بمدخل الإسماعيلية وكمين عز الدين، بالتنسيق مع حي ثان.

إصلاح كسر خط مياه

وفي سياق متصل، تم إصلاح كسر بخط مياه ٦ بوصة، بمدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ مما أتاح إعادة مياه الري مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع محطة المياه العكرة.

قيام الجهاز بأعمال تجميل

ومن جانبها صرحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل ورئيس إدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية، أن الجهاز قام بأعمال تجميلية واسعة بمختلف حدائق ومتنزهات الإسماعيلية، وفقًا لخطة زمنية محددة.

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