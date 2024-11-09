محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتطوير مدخل المدينة بمنطقة المنايف

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتطوير مدخل مدينة الإسماعيلية من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، في إطار تطوير المحاور المرورية الأساسية والتي تخدم المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه تنفيذًا للتوجيهات تقوم مديرية الطرق والنقل بأعمال التطوير والتجميل بمنطقة كمين المنايف (مدخل مدينة الإسماعيلية من صحراوي القاهرة الإسماعيلية في اتجاه نفيشة).

جانب من بدء أعمال التطوير،فيتو

تركيب بلدورات أسفل الكوبرى

مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل تركيب بلدورات وزراعة الميدان أسفل الكوبري للقادم من القاهرة والمتجه إلى القاهرة؛ وذلك لتحسين المظهر الجمالي لمداخل المحافظة ومخارجها.

وعلى صعيد آخرى انتهت مديرية الطرق والنقل، في محافظة الإسماعيلية تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، بأعمال فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة ٢٤ أكتوبر، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية والتي تشمل ١٢ شارعا.

جانب من بدء أعمال التطوير،فيتو

وتبلغ أطوال الشوارع حوالي ٨ كيلومترات، حيث تقوم المديرية بأعمال إعادة الرصف لشوارع بالكامل وإعادة الشيء لأصله لبعض الشوارع الأخرى، بعد الانتهاء من أعمال إحلال شبكة مياه الشرب، والتي نفذتها هيئة قناة السويس باستبدال الشبكة القديمة الاسبيستوس بشبكة من الـ upvc. وتبلغ تكلفة المشروع حوالي ٢٢ مليون جنيه.

استكمال مشروع كبارى المشاة

ومن جهة أخرى استأنفت مديرية الطرق والنقل أعمال إحلال الصالات والمعديات اليدوية على ترع محافظة الإسماعيلية بكباري المشاة امتدادًا للأعمال التي قامت بها المحافظة في خطة ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بإنشاء عدد ١٤ كوبري.

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