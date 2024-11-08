الجمعة 08 نوفمبر 2024
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يدير مصنع هيروين، ضبط عاطل بحوزته كمية من المخدرات بالإسماعيلية

ضبط شخص يدير مصنع
ضبط شخص يدير مصنع مواد مخدرة بالإسماعيلية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على عاطل يدير مصنعا للهيروين بدائرة المركز.

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ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة الإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد جمال، في ضبط عاطل يدير مصنعًا للهيروين، وكمية كبيرة من المخدرات داخل سيارته بنطاق دائرة مركز شرطة الإسماعيلية.  

 

ورود معلومات بمزاولة نشاط إجرامي 

وكانت وردت معلومات إلى النقيبين  محمود طارق، وأحمد ممتاز، معاونا مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، تفيد بإدارة شخص يدعى "عبد الله. ص" مقيم بقرية المنايف، مصنعًا لتصنيع المواد المخدرة وبيعها لتجار الهيروين.  

 

إعداد مأمورية لضبط المتهم 

على الفور تم توجيه مأمورية مكبرة تضم كل من: المقدم أحمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، والرائد أحمد عاطف، والنقباء أحمد ممتاز،  محمود طارق، عمرو أشرف، محمود جهاد معاونو مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، وتم استهداف المتهم حال تواجده بنطاق دائرة المركز وأمكن ضبطه وبحوزته (4 أسطوانات بودره، 19 كيس بودرة 2 كيس قطع حجارية جوهر الهيروين، 51 فرش حشيش، بندقية خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول).  

 

تحريز الأدوات المستخدمة في المصنع 

كما تمكنت المأمورية من تحريز أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة من المكبس والأدوات الحديدية، وكمية من المواد الكيميائية التي تضاف للهيروين.

 

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