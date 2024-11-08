ضبط عاطل يروج للمواد المخدرة وبحوزته سلاحا ناريا بالإسماعيلية

تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة فايد في محافظة الإسماعيلية، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رود معلومات لمديرية أمن الإسماعيلية

وردت معلومات إلى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بقيام عاطل وشهرته«سبيرتو»، له معلومات جنائية، باتخاذ قرية سرابيوم بدائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

تشكيل فريق من البحث

وبعرض المعلومات على اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء أحمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية.

إعداد أكمنة للمتهم

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن النقيبان مصطفي البنا وأحمد خالد، معاونا رئيس المباحث المقدم أحمد الصفتي من ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة «هييدرو» و« هيروين» و«حشيش» وسلاح ناري «فرد خرطوش»، وعدد من الطلقات تستخدم على السلاح الناري المضبوط.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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