تنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعديات البناء المخالف في الإسماعيلية (صور)

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، بتنفيذ 13 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 1175 مترا تقريبًا.

جهود الأحياء الثلاثة

حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية بتنفيذ إزالة فورية لثلاث حالات تعد، وتمثلت الحالة الأولى، في فك شدة خشبية لأعمدة الدور الحادي عشر بعد المسحور بشارع شحتة السكة الحديد سابقًا)، والحالة الثانية، فكانت عبارة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الخامس علوي بشارع فجر الإسلام من شارع رضا، والحالة الثالثة، فكانت عبارة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بشارع طنطا بعد العشريني، كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية بإيقاف بناء مخالف بدون ترخيص.

جانب من حالات الإزالة،فيتو

جانب من حالات الإزالة،فيتو

جهود الوحدات المحلية للمراكز

قامت الوحدة المحلية لمركز والمدينة القنطرة غرب بتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعد، تمثلت الحالة الأولى فى إزالة فورية في المهد على مساحة 200 متر، بشارع الموقف بقرية أبو خليفة، وتمت الإزالة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، والحالة الثانية، فكانت عبارة عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض، على مساحة 50 مترا تقريبًا، (بناء مخالف) على أرض زراعية بمنطقة الكفاح بقرية الرياح، والحالة الثالثة، عبارة عن إزالة فورية للبشة خرسانية، على مساحة 200 متر، بقرية أبو خليفة، وتمت الإزالة بالتنسيق مع جمعية البياضية الزراعية، والحالة الرابعة، عبارة عن إزالة فورية لمبنى من الطوب الأبيض في المهد، على مساحة 360 مترا، بمنطقة أبوعاصي بقرية البياضية.

جانب من حالات الإزالة،فيتو

جانب من حالات الإزالة،فيتو

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ إزالة فورية لخمس حالات تعد، حيث تم تنفيذ إزالة فورية لحجرة غير معرشة مبنية من الطوب الأبيض على مساحة ٢٠ مترا، (بناء مخالف) على أرض زراعية، بعزبة المحسمة المحطة بقرية المحسمة القديمة.

جانب من حالات الإزالة،فيتو

جانب من حالات الإزالة،فيتو

كما تم تنفيذ إزالة فورية لـ 4 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي زراعية على مساحة 345 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

جانب من حالات الإزالة،فيتو

جانب من حالات الإزالة،فيتو