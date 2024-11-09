حملة لرفع الإشغالات بسوق حي السلام في الإسماعيلية (صور)
نفذت الوحدة المحلية لحي ثان في مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بالاشتراك والتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بمنطقة سوق حي السلام "شارع طنطا".
أبرز الحضور خلال اللقاء
وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.
نتائج حملة اليوم
وأوضحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن، تحرير 50 محضر إشغال طريق، إزالة عدد 80 حالة إشغال بمعرفة الحي، وإزالة 150 حالة إشغال بمعرفة أصحابها.
بجانب التحفظ على 7 تاندات حديد، 10 عربات خشبية، إزالة 10 فروشات، 30 ترابيزة خشبية، ورفع وإزالة البلدورات من نهر الطريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.