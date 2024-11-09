السبت 09 نوفمبر 2024
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محافظات

حملة لرفع الإشغالات بسوق حي السلام في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

نفذت الوحدة المحلية لحي ثان في مدينة الإسماعيلية، اليوم السبت، بالاشتراك والتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بمنطقة سوق حي السلام "شارع طنطا". 

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أبرز الحضور خلال اللقاء  

وذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

نتائج حملة اليوم 

وأوضحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن، تحرير 50 محضر إشغال طريق، إزالة عدد 80 حالة إشغال بمعرفة الحي، وإزالة 150 حالة إشغال بمعرفة أصحابها. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

بجانب التحفظ على 7 تاندات حديد، 10 عربات خشبية، إزالة 10 فروشات، 30  ترابيزة خشبية، ورفع وإزالة البلدورات من نهر الطريق، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام؛ للحفاظ على حق المواطنين في شارع ورصيف آمن وخاصة كبار السن والأطفال وذوي الهمم، وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع الإسماعيلي وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

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