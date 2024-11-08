رفع كفاءة ميادين الإسماعيلية وإصلاح خط مياه عكرة بالطريق الصحراوي (صور)
يواصل جهاز التطوير والتجميل أعمال رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بميادين الإسماعيلية، حيث تم صيانة الجزيرة الوسطى بالشارع التجاري.
أعمال الصيانة والتهذيب
وشملت أعمال الصيانة قص وتهذيب نخيل البلتشارد، رفع المخلفات من المسطحات الخضراء، كما قام الجهاز بقص جميع أشجار الفيكس بمدخل الإسماعيلية وكمين عز الدين، بالتنسيق مع حي ثان.
إصلاح كسر خط مياه
وفي سياق متصل، تم إصلاح كسر بخط مياه ٦ بوصة، بمدخل طريق الإسماعيلية الصحراوي؛ مما أتاح إعادة مياه الري مرة أخرى، وذلك بالتنسيق مع محطة المياه العكرة.
قيام الجهاز بأعمال تجميل
ومن جانبها صرحت المهندسة تغريد أبو السعود، رئيس جهاز التطوير والتجميل ورئيس إدارة الحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية، أن الجهاز قام بأعمال تجميلية واسعة بمختلف حدائق ومتنزهات الإسماعيلية، وفقًا لخطة زمنية محددة.
صيانة ميادين الإسماعيلية
وشملت الأعمال بدء الأعمال بميدان الملك فهد بطريق البلاجات، ورفع جميع المخلفات داخل الميدان وقص الحشائش الغير مرغوب فيها، بالإضافة لعمل صيانة كاملة للميدان، وقص وتهذيب النجيل، وعمل الحديات اللازمة، وجاري استكمال الأعمال، بالتنسيق مع حي أول مدينة الإسماعيلية؛ وذلك حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري الذي يميز بمدينة الإسماعيلية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالشكل الجمالي والحضاري الذي يميز محافظة الإسماعيلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
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