فولهام يفوز على كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق فولهام على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ونجح إيميلي سميث من تسجيل هدف التقدم لصالح فولهام في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف هاري ويلسون هدف فولهام الثاني في الدقيقة 83.

تشكيل فولهام أمام كريستال بالاس

تشكيل كريستال بالاس أمام فولهام

ترتيب فولهام وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق فولهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 18 نقطة، بينما ياتي كريستال بالاس في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.