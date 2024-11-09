يقوي العظام ويدعم صحة القلب، تعرفي على الأطعمة الغنية بفيتامين ك

يمكنك الحصول على فيتامين ك الغذائي من الخضروات، بما في ذلك الخضروات الورقية، ومن المصادر الحيوانية، بما في ذلك بعض منتجات الألبان وأنواع اللحوم.

فيتامين ك هو عنصر غذائي مهم يلعب دورًا حيويًا في تخثر الدم وصحة العظام والقلب.

وفي حين أن نقص فيتامين ك نادر، فإن تناوله دون المستوى الأمثل يضعف الصحة العامة بمرور الوقت، وقد يؤدي تناوله غير الكافي إلى إضعاف تخثر الدم وإضعاف العظام وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

لهذا السبب، يجب التأكد من الحصول على الكثير من هذا الفيتامين من النظام الغذائي، ويجب أن يمنع الحصول على القيمة اليومية (DV) البالغة 120 ميكروجرام نقصه لدى معظم الناس، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك؟

فيتامين ك هو مجموعة من المركبات مقسمة إلى مجموعتين - ك1 (فيلوكوينون) وك2 (ميناكينون).

يوجد فيتامين ك1، وهو الشكل الأكثر شيوعًا، بشكل أساسي في الأطعمة النباتية، وأفضل مصادر فيتامين ك1 (فيلوكوينون) هي الخضروات الورقية الخضراء الداكنة.

من ناحية أخرى، لا يوجد فيتامين K2 إلا في الأطعمة الحيوانية والأطعمة النباتية المخمرة، مثل الناتو، ومع ذلك

الأطعمة التي تحتوي على لفيتامين ك، تكون كالآتي:

الخردل الأخضر (مطبوخ) - 346% من القيمة اليومية لكل وجبة السلق السويسري (خام) - 332% من القيمة اليومية لكل وجبة البنجر الأخضر (مطبوخ) - 290% من القيمة اليومية لكل وجبة اللفت الأخضر (مطبوخ) - 254% من القيمة اليومية لكل وجبة الناتو - 238% من القيمة اليومية لكل وجبة الكرنب الأخضر (مطبوخ) - 205% من القيمة اليومية لكل وجبة السبانخ (خام) - 121% من القيمة اليومية البروكلي (مطبوخ) - 92% من القيمة اليومية براعم بروكسل (مطبوخة) - 91% من القيمة اليومية الكرنب (مطبوخ) - 68% من القيمة اليومية فول الصويا (محمص) — 36% من القيمة اليومية الفاصوليا الخضراء (مطبوخة) — 25% من القيمة اليومية الكيوي — 23% من القيمة اليومية لكل وجبة البرقوق — 24% من القيمة اليومية لكل وجبة زيت فول الصويا — 21% من القيمة اليومية لكل وجبة فخذ دجاج مطبوخ — 18% من القيمة اليومية لكل وجبة الأفوكادو — 18% من القيمة اليومية لكل وجبة فول الصويا — 17% من القيمة اليومية لكل وجبة البقدونس — 13% من القيمة اليومية لكل وجبة صدور الدجاج — 11% من القيمة اليومية لكل وجبة

يمكن العثور على فيتامين ك في العديد من الأطعمة النباتية والحيوانية، وعلى الرغم من ندرة حالات النقص، فمن المهم التأكد من الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين الأساسي من خلال النظام الغذائي.

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة غنية بشكل خاص بهذا الفيتامين، حيث توفر العديد من الأنواع أكثر من 100% من القيمة اليومية في وجبة واحدة، كما تعد أنواع معينة من الكبد مصادر جيدة أيضًا.