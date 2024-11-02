تناوليها بانتظام مع أسرتك، أطعمة غنية بفيتامين د

أطعمة غنية بفيتامين د، تعاني الكثير من النساء من نقص فيتامين د، على الرغم من أنه أهم عنصر غذائي حيوي يحتاجه الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان، كما يلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهاز المناعة وتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفور.



وأوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فيتامين د من الفيتامينات التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بكميات كافية إلا من خلال التعرض لأشعة الشمس، لذلك قد يتعرض الأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس بشكل كافي من نقص هذا الفيتامين.



ولتعويض هذا النقص، يعتبر تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د وسيلة مهمة للحصول على الكميات المطلوبة.



أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة كمال، أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د وأهميتها للصحة.



فيتامين د



1. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية تعتبر من أفضل المصادر الطبيعية لفيتامين د. ومن أبرز أنواع الأسماك التي تحتوي على نسب عالية من فيتامين د:

السلمون: يعتبر السلمون مصدرًا غنيًا بفيتامين د، خاصةً السلمون البري. حيث يحتوي على كميات كبيرة من هذا الفيتامين تساهم في تلبية احتياجات الجسم اليومية.

التونة: تحتوي التونة أيضًا على نسبة عالية من فيتامين د، وهي متاحة بصورة واسعة ويمكن تناولها طازجة أو معلبة.

السردين والماكريل: تعد هذه الأنواع من الأسماك مصادر غنية بفيتامين د، وتناولها بانتظام يساعد في تعزيز مستويات هذا الفيتامين في الجسم.

تعتبر الأسماك الدهنية إضافة مهمة للنظام الغذائي، حيث تقدم بالإضافة إلى فيتامين د أحماض أوميجا-3 الدهنية التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

2. زيت كبد الحوت

يعد زيت كبد الحوت من أغنى المصادر الغذائية بفيتامين د. يمكن تناول هذا الزيت على شكل مكمل غذائي أو إضافته إلى الأطعمة. يحتوي زيت كبد الحوت أيضًا على فيتامين أ وأحماض أوميغا-3، مما يجعله خيارًا ممتازًا لدعم الصحة العامة. ويعتبر زيت كبد الحوت مفيدًا بشكل خاص للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم إضافي لتقوية عظامهم وتحسين مناعتهم.

3. صفار البيض

يحتوي صفار البيض على كميات جيدة من فيتامين د، ويعتبر خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين لا يفضلون تناول الأسماك. يُنصح باختيار البيض من الدجاج الذي يتم تربيته في الهواء الطلق وتغذيته على الأعشاب، حيث يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين د مقارنة بالبيض العادي. كما أن صفار البيض يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى مثل البروتين والدهون الصحية والفيتامينات الأساسية.

4. المشروم

المشروم هو المصدر النباتي الوحيد تقريبًا الذي يحتوي على فيتامين د. يُعد الفطر مفيدًا بشكل خاص للنباتيين الذين يحتاجون إلى هذا الفيتامين من مصادر غير حيوانية. يعتبر الفطر الذي يُزرع تحت أشعة الشمس أو يتم تعريضه للأشعة فوق البنفسجية غني بفيتامين د. يُفضل اختيار أنواع الفطر مثل الشيتاكي والبورتوبيللو، حيث يمكن أن تكون غنية بفيتامين د عند التعرض للضوء.

5. الحليب المدعم ومنتجات الألبان

تُعد منتجات الألبان المدعمة بفيتامين د مصدرًا جيدًا لهذا الفيتامين، وتشمل الحليب والجبن واللبن. يتم إضافة فيتامين د إلى هذه المنتجات لدعم مستويات هذا الفيتامين في الجسم، خاصةً في البلدان التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس. يُعد الحليب المدعم خيارًا سهلًا ومتاحًا للجميع، حيث يمكن تضمينه في وجبة الإفطار أو تناول كوب من الحليب خلال اليوم.

6. عصير البرتقال المدعم

يمكن أن يكون عصير البرتقال المدعم بفيتامين د خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو الذين لا يفضلون تناول منتجات الألبان. يُنصح بشراء العصائر التي تحمل علامة "مدعم بفيتامين د" للحصول على الفائدة المرجوة.

7. الحبوب المدعمة

تعتبر الحبوب المدعمة بفيتامين د خيارًا شائعًا وسهلًا للأشخاص الذين يبحثون عن زيادة مدخولهم من هذا الفيتامين. تتوفر العديد من الحبوب الصباحية المدعمة بفيتامين د، والتي يمكن تناولها مع الحليب للحصول على وجبة غنية بالفوائد.

أهمية فيتامين د للصحة العامة



الحصول على فيتامين د

يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل صحية عديدة، منها هشاشة العظام، وزيادة مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

كما يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في دعم جهاز المناعة، مما يساعد الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د بانتظام لضمان الحصول على الكميات الكافية التي يحتاجها الجسم، خاصةً في فصول الشتاء وفي المناطق التي يقل فيها التعرض لأشعة الشمس.