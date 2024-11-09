تأثير التوتر على الجهاز المناعي، وطرق التخلص منه

يمكن أن تؤدي استجابة الجسم للتوتر إلى إحداث العديد من التغييرات الفسيولوجية، والتي يمكن أن تؤثر على وظائف المناعة، ويمكن أن يؤثر سبب الشعور بالتوتر على كيفية استجابة الجهاز المناعي.

عندما يشعر الشخص بالتوتر، يخضع الجسم للعديد من التغييرات للمساعدة على البقاء والتغلب على التهديدات والعقبات، وتخصص هذه التغييرات الموارد لوظائف حيوية في الجسم، مثل رفع معدل ضربات القلب والتنفس وإبطاء عملية الهضم.

ويستجيب الجسم أيضًا للمناعة كرد فعل للتوتر، تعتمد التأثيرات الدقيقة على مسبب التوتر ومدة تعرض الشخص له، ويمكن أن يساهم في مجموعة متنوعة من التأثيرات الصحية قصيرة وطويلة المدى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي العلاقة بين التوتر والجهاز المناعي؟

يعتبر الجهاز المناعي جزءًا معقدًا من رد فعل الشخص للتوتر (المعروف أيضًا باسم "سلسلة التوتر")، ويتضمن رد الفعل للتوتر في المقام الأول الجهاز العصبي والغدد الصماء والجهاز المناعي.

عندما يحدث التوتر لأول مرة، يبدأ الجسم مرحلة التوتر الحاد، والتي تسمى أحيانًا مرحلة "الإنذار".

في هذه المرحلة، تنتقل الخلايا المناعية المتخصصة عبر مجرى الدم إلى مناطق الجسم الأكثر عرضة لمواجهة البكتيريا والفيروسات والفطريات، مثل الجلد، ويساعد هذا في تعزيز المناعة حتى يتمكن الجسم من الاستجابة لتهديد مناعي فوري.

عندما يستمر الإجهاد لفترة طويلة جدًا، ويصبح مزمنًا، تنخفض الوظيفة المناعية.

بمرور الوقت، يتعين على الجسم إيجاد طرق لمواجهة العمليات الالتهابية المستمرة الناجمة عن الإجهاد المستمر، ويبدأ في إطلاق السيتوكينات المضادة للالتهابات، والتي تهدف إلى إلغاء رد فعل الإجهاد بمجرد عدم وجود تهديد محسوس.

عندما لا تختفي مسببات الإجهاد، يمكن أن يقع الجسم في حلقة مفرغة من العمليات المؤيدة للالتهابات والمضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساهم في ما يسمى "سلوك المرض"، وهي مجموعة من الأعراض بما في ذلك التعب والضعف الإدراكي.

في النهاية، يمكن أن يؤدي التعرض للتوتر لفترات طويلة إلى إضعاف المناعة العامة.

أعراض التوتر

يمكن أن يكون للإجهاد تأثيرات على مستوى الجسم ويمكن أن يؤثر على الصحة العقلية والجسدية.

تشمل الأعراض الشائعة للتوتر ما يلي:

سرعة ضربات القلب

زيادة التنفس

التعرق

ضيق التنفس

ارتفاع ضغط الدم

ألم الصدر

آلام العضلات

الصداع

الغثيان أو القيء

تغيرات الأمعاء

فقدان الشهية

الإفراط في تناول الطعام

التعب

اضطرابات النوم

تغيرات الجلد

القلق

الاكتئاب

تقلبات المزاج

العصبية

الإرهاق الشديد

قلة التركيز

عندما يتعلق الأمر بالجهاز المناعي، على وجه التحديد، يمكن أن تشمل أعراض التوتر ما يلي:

زيادة معدل الإصابة بالعدوى

تأخر التئام الجروح

نزلات البرد المتكررة أو الأمراض الشبيهة بالبرد

حالات التهابية مزمنة

حالات مناعية ذاتية جديدة أو متفاقمة

حساسية جديدة أو متفاقمة

إدارة التوتر

تزجد العديد من الطرق المختلفة لإدارة التوتر في الوقت الحالي وعلى المدى الطويل، ويمكن للمريض تجربة خيارات مختلفة حتى يجد خيارًا واحدًا (أو أكثر) يتماشى مع نمط حياته وتفضيلاته.

يمكن أن تشمل طرق إدارة الإجهاد ما يلي:

الاسترخاء العضلي التدريجي

الاسترخاء العضلي التدريجي هو تقنية فورية لتخفيف التوتر عندما يكون قصير الأمد أو حادًا، عندما يحدث لأول مرة.

يمكنك أداء الاسترخاء العضلي التدريجي من خلال أخذ بضع لحظات لإرخاء جميع عضلات الجسم، بدءًا من القدمين إلى الرأس،ثم غلق العينين لإغلاق المحفزات البصرية والتركيز بنشاط على استرخاء العضلات في جزء واحد من الجسم في كل مرة

ويمكنك القيام بالاسترخاء العضلي التدريجي كلما دعت الحاجة.

تتضمن تقنيات اللحظة الأخرى التي يمكنك تجربتها ما يلي:

تمارين التنفس العميق

أخذ استراحة قصيرة أو المشي

العد المنظم

التمرين

يمكن أن تساعد التمارين البدنية في تخفيف التوتر على المدى القصير والطويل، تدعم الأبحاث استخدام التمارين لتقليل مستويات التوتر.

تتضمن التمارين التي يمكن أن تساعد في إدارة التوتر ما يلي:

الجري

اليوجا

المشي لمسافات طويلة

السباحة

ركوب الدراجات

تدريب القوة

التأمل

يصف التأمل مئات الأساليب المختلفة لتحقيق حالة من التوازن بين العقل والجسد والوعي.

التأمل الذهني هو منهجية بحثية جيدة تتضمن التركيز على اللحظة الحالية وتعلم ترك الأفكار غير المفيدة تمر دون التفكير فيها.