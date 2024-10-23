منها التوتر العصبي والإجهاد، 9 أسباب للصداع النصفي

الصداع النصفي من المشكلات الصحية التى تواجه الكثير من الأشخاص ويلازمهم لفترات طويلة إذا لم يتم علاجه.

أسباب الصداع النصفي

وكشف الدكتور عبد العليم عبد الوهاب استشاري جراحة المخ والأعصاب عن أسباب الإصابة بالصداع النصفي والتي تتضمن:

١- الإجهاد النفسي

٢-الإفراط في استهلاك الكافيين

٣-التغيرات المناخية

٤- التغيرات الهرمونية

٥- المحفزات الحسية مثل الأضواء الساطعة

٦- التغيرات في نمط النوم

٧- ‎التوتر العصبي

٨- ارتفاع ضغط الدم

٩- عيوب الإبصار

والصداع النصفي هو حالة طبية تسبب عادة صداع شديد قد يشعر به الشخص وكأنه نابض أو نابض وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان، والنفور من الضوء، والدوار.

ونوبة الصداع النصفي هي نوع من الصداع. تحدث عادة على مراحل ويمكن أن تستمر لعدة أيام ويمكن أن تؤثر الحالات الشديدة على الحياة اليومية للشخص، بما في ذلك قدرته على العمل أو الدراسة.

ومع ذلك، فإن حالة الصداع النصفي هي أكثر من مجرد نوع من أنواع الصداع ويمكن أن يؤثر الصداع النصفي على الأشخاص بطرق مختلفة، وقد تختلف المحفزات والشدة والأعراض والتكرار.

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي

تظهر أعراض الصداع النصفي على مراحل:

قبل الصداع: وفقًا لدراسة طبية أجريت عام 2023 للصداع النصفي، يعاني حوالي 77٪ من الأشخاص المصابين بالصداع النصفي من أعراض تبدأ قبل ساعات أو أيام من الصداع.

في هذه المرحلة، قد يعاني الشخص من "مقدمة"، والتي قد تنطوي على تغيرات عاطفية، وخاصة الاكتئاب والتهيج ويمكن أن تشمل المقدمة أيضًا التثاؤب والدوخة والعطش والتبول المتكرر والحساسية للضوء والصوت.

في بعض الأحيان يمكن أن تحدث الهالة. وهذا ينطوي على أعراض جسدية أو حسية، مثل الأضواء الوامضة في مجال الرؤية.

أثناء الصداع: إلى جانب صداع خفيف إلى شديد، نابض أو نابض، قد تشمل الأعراض الغثيان والقيء وآلام الرقبة والدوخة واحتقان الأنف.

من بين أعراض الصداع النصفي:

١- ألم الرأس الذي يزداد سوءًا أثناء النشاط البدني أو الإجهاد



٢- عدم القدرة على أداء الأنشطة العادية بسبب الألم



٣- زيادة الحساسية للضوء والصوت والتي يمكن تخفيفها أحيانًا بالاستلقاء بهدوء في غرفة مظلمة



٤- التعرق والشعور بالحرارة أو البرودة بشكل غير عادي وآلام المعدة والإسهال.