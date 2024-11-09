موعد أول مران لمنتخب مصر في فترة التوقف الدولي

منتخب مصر، ينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، غدا الأحد،استعدادًا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ومن المقرر أن يتم تجميع اللاعبين في الثانية ظهر غدا الأحد استعدادا للدخول في معسكر مغلق تمهيدا لمواجهة كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يؤدي منتخب مصر مرانه الاول في السابعة مساء غدا الأحد على ملعب الدفاع الجوي.

غيابات منتخب مصر أمام بتسوانا وكاب فيردي

ومن المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا 25 لاعبًا، مع غياب أكثر من لاعب اساسي بسبب الإصابة أو لإراحتهم مثل: محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للحصول على راحة، وياسر إبراهيم ورامي ربيعة للإصابة، وأحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك للإصابة أيضًا، وخالد صبحي لاعب المصري البورسعيدي لنفس السبب.

وبات من المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر الوطني الثنائي المحترف في الدوري القطري محمود تريزيجيه وحمدي فتحي، وربما يتواجد معهما محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وفقًا لرؤية المدير الفني للفراعنة حسام حسن.

محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، فيتو

سبب تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن فضل بعد التشاور مع جهازه المعاون، تأجيل إعلان قائمة الفراعنة حتى انتهاء مباريات اليوم السبت في ختام مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، خاصة أن هناك بعض العناصر التي يرغب في ضمها لمعسكر نوفمبر ستشارك مع أنديتها في مسابقة الدوري، ويخشى من إعلان أسماءهم ثم يتعرضون للإصابة في مواجهات فرقهم اليوم السبت.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، فيتو

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه