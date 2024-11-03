الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن فرص لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا، باتت شبه معدومة في الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، المقرر انطلاقه أوائل الأسبوع المقبل، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب العام المقبل.

قرار تربوي يبعد دونجا من معسكر منتخب مصر

وبحسب المصدر، فإن هناك قرارا تربويا تم التوافق عليه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن، باستبعاد أي لاعب من صفوف الفراعنة، يصدر عنه أي سلوك غير رياضي، يسيئ لكرة القدم المصرية، سواء ارتكب هذا السلوك مع ناديه أو أثناء تمثيل المنتخب الوطني.

نبيل عماد دونجا، فيتو
نبيل عماد دونجا، فيتو

أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

جدير بالذكر، أن نبيل عماد دونجا كان أحد ثلاثي فريق الزمالك، الذين تورطوا في الاعتداء على فرد أمن بملعب محمد بن زايد بالإمارات، خلال مباريات فريقه في بطولة السوبر المحلي، وهي الأزمة التي شغلت الرأي العام في مصر، بعد صدور حكم بالحبس ضد ثلاثي الزمالك من محكمة أبو ظبي، قبل أن يقرر محمد بن زايد رئيس دولة الامارات إصدار مرسوم بالعفو عنهم للحفاظ على العلاقة التاريخية بين مصر والإمارات.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم نبيل عماد دونجا معسكر الفراعنة المقبل كاب فيردي بوتسوانا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025

مواد متعلقة

حسام حسن يختار ثلاثي بيراميدز ضمن قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

زيزو خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

8 لاعبين من الأهلي يقتربون من منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا والفريق المنافس

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو)

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما لضم عمر مرموش

منوعات

المزيد

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الجندي: غض البصر تحصين ضد الشهوات والمحرمات (فيديو)

ما الحكمة من تكرار بعض آيات القرآن الكريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads