السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

حسام حسن مع لاعبي
حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، حدد حسام حسن المدير افني لمنتخب مصر الوطني، يوم الأحد المقبل 10 نوفمبر، موعدا لبدء معسكر الفريق، استعدادا لمواجهة منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

 ويبدأ معسكر منتخب مصر الأول في الساعة الثانية ظهرا، حيث يكتمل تجمع لاعبي الفريق في فندق الإقامة، ثم يعقد حسام حسن جلسة مع اللاعبين للترحيب بهم ثم يشرح لهم أهداف المعسكر وفي مقدمتها ضرورة مواصلة سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في تصفيات أمم إفريقيا، للحفاظ على صدارة المجموعة، ومطالبة كل لاعب ببذل أفضل ما لديه للحفاظ على مقعده في تشكيلة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

 ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو
حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر حسام حسن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 الرأس الأخضر بوتسوانا

مواد متعلقة

سر تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر إلى الغد

مصدر: إعلان قائمة منتخب مصر عقب انتهاء مباريات الدوري الليلة

موعد مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

الأكثر قراءة

خسيس، بايدن يعلق على أحداث أمستردام

سعر الدولار بالبنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة 8/ 11/ 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

مصدر مقرب منه، ياسر عبدالرؤوف تمسك بهذا الشرط لقبول رئاسة لجنة الحكام

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الجمعة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على هذه الأماكن الأسبوع المقبل

ما فضائل يوم الجمعة وما الأعمال المستحبة فيه؟

المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

منوعات

المزيد

تأثير مذهل للموسيقى على الذاكرة والعاطفة

الملكة رانيا تصطحب حفيدتها إيمان بنت الحسين إلى أول اجتماع عبر زووم

يضم مجوهرات وساعات وسيارات، دار سوذ بيز تنظم مزادا علنيا في السعودية

بالدموع والأدعية، تعاطف واسع مع ملك جمال الأردن بعد إصابته بمرض خطير

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز بالسوق المحلي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 08- 11- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

5 حلول سحرية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي في الولاية الأخيرة لـ ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الميت مريض في المنام وعلاقته بحاجته إلى الدعاء وإخراج الصدقات

هل الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads